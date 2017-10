Fédération d’Athlétisme : Safi renonce à la mission de Tunis

Réagissez

Rien ne va plus entre le président de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA), Abdlehakim Dib, et les membres exécutifs. La tension est telle qu’une membre du bureau, Mokhtaria Safi, désignée chef de délégation pour conduire la sélection (U17) à Tunis à l’occasion du 6e Championnat arabe d’athlétisme (du 2 au 4 novembre) a déclinée cette mission. Safi, ancienne sprinteuse de l’équipe nationale, justifie cette décision par le conflit au sein de la FAA. «C’est en raison de l’instabilité à la FAA, que j’ai refusé la mission de Tunis. Il était temps de réagir. Le président de la FAA prend des décisions sans nous consulter. Il veut maintenir le secrétaire général Arezki Azzaoune à son poste, alors qu’on a réclamé à l’unanimité son départ. On a même alerté le ministère de la Jeunesse et des Sports concernant le cas de Azzaoune.»