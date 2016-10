Réagissez

Lionel Messi, absent pendant trois semaines à cause d’une blessure à une cuisse, est «disponible» aujourd’hui pour le FC Barcelone qui affronte La Corogne en championnat d’Espagne, mais a besoin de temps pour reprendre le rythme, a déclaré hier son entraîneur Luis Enrique

«Depuis mercredi, ‘‘Leo’’ s’entraîne avec le groupe et toute l’équipe, à un bon niveau. Il est évident que quand on revient d’une blessure, on a besoin de temps de jeu et de rythme», a souligné le technicien blaugrana en conférence de presse. «Je parlerai avec lui demain (aujourd’hui, ndlr) pour décider, mais en principe il est disponible, tout comme (Samuel) Umtiti», a ajouté Luis Enrique. Messi avait été victime d’une déchirure musculaire à l’adducteur droit lors du match nul contre l’Atletico Madrid (1-1) en championnat d’Espagne le 21 septembre. De son côté, Umtiti souffrait d’une élongation d’un ligament du genou gauche. Sans le quintuple Ballon d’or argentin, le Barça a battu Gijon (5-0) en Liga et Mönchengladbach (2-1) en Ligue des champions, mais a chuté début octobre à Vigo en championnat (4-3). «N’importe quelle absence de joueur est préjudiciable, alors quand on parle de celui qui est pour moi le meilleur joueur de l’histoire, n’importe quelle équipe ressentirait son absence», a résumé Luis Enrique. Au passage, le technicien asturien a mis en garde ses joueurs contre toute déconcentration aujourd’hui face au Deportivo La Corogne alors que se profile un choc mercredi en Ligue des champions contre le Manchester City de l’ancien entraîneur barcelonais Pep Guardiola. «Il n’y a qu’un match à considérer, celui du Deportivo. Nous voulons grignoter des points et la seule manière de le faire est en gagnant nos matches. (...) Penser à un autre match serait une erreur», a conclu Luis Enrique. Au pied du podium avant la 8e journée, le Barça (13 pts) espère l’emporter cet après-midi au Camp Nou (16h15, 14h15 GMT) contre le «Depor» pour refaire son retard sur le duo de tête Atletico Madrid-Real Madrid (15 pts chacun).