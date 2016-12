Réagissez

Le capitaine du FC Barcelone, Andres Iniesta, dont le contrat arrive à échéance en 2018, veut prolonger avec le club catalan pour y jouer aussi longtemps que son niveau le lui permettra, affirme-t-il dans la presse espagnole lundi, à quelques jours de l’ouverture du mercato.

«En 2018, mon contrat expire et mon vœu est de continuer, le monde entier le sait, ce n’est pas un secret», déclare l’emblématique milieu de terrain dans le quotidien sportif Mundo Deportivo. «Mais mon niveau de performance déterminera si je peux rester au Barça. J’espère que ce sera pour encore longtemps», ajoute-t-il. Le club a récemment prolongé les contrats de ses attaquants Luis Suarez et Neymar jusqu’en juin 2021, et les négociations avec Messi sont en cours. Iniesta a débuté avec l’équipe première de Barcelone en 2002 et possède, comme Lionel Messi, le plus beau palmarès de l’histoire du club avec 29 trophées. Mais l’Espagnol est encore plus adulé dans son pays que l’Argentin pour avoir marqué le but de la victoire en finale de la Coupe du monde 2010 contre les Pays-Bas. Seul son ancien coéquipier Xavi Hernandez a porté plus souvent qu’Iniesta le maillot du Barça.