Réagissez

La Fédération algérienne volley-ball tiendra une réunion de travail, aujourd’hui à 10h, à la salle OMS de Beaulieu (Oued Smar) à Alger, avec les présidents des 16 clubs de la Nationale 1 (messieurs). L’ordre du jour de cet important conclave portera sur le projet du futur système de compétition 2017-2021. La réunion, destinée aux présidents, DTS des clubs de la Nationale 1 (dames) et les entraîneurs nationaux dames a été tenue à l’hôtel Palace de Béjaïa lundi dernier en présence du président de la FAVB, Mustapha Lemouchi, Reda Bouzid, Mohamed Lasmi et Ghani Ghoul. Le système adopté est le suivant : les équipes sont réparties en deux poules de cinq. La poule A comprend le GS Pétroliers, le NR Chlef, l’ASW Béjaïa, le WA Béjaïa et le CRB Toudja, alors que la poule B est composée du MB Béjaïa, du NC Béjaïa, du SV Béjaïa, du RC Béjaïa et du RU Ben Aknoun. En ce qui concerne le démarrage du championnat, les avis sont partagés entre le 15 octobre ou après les élections APC et APW (23 novembre 2017). Le 21 septembre, le collège technique national se réunira afin de traiter et finaliser les recommandations qui seront émises lors de cette rencontre FAVB-clubs. Tout doit être prêt pour l’AG extraordinaire de la FAVB, prévue le jeudi 5 octobre à Alger, afin de les soumettre à approbation conformément aux statuts de la fédération.