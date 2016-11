Réagissez

Dans le cadre de l’accord de coopération entre l’Algérie et la France, une convention a été signée hier au niveau de l’Ecole supérieure des sciences et technologie des sports (ex-ISTS) de Dély Ibrahim (Alger) entre le président de la Fédération algériennne de volley-ball, Ougba Gougam et son homologue français, Eric Tanguy. Cette convention prévoit des stages et des tournois en France, notamment à Montpellier et à Toulouse, au profit des volleyeurs algériens. Cette initiative vise essentiellement à mettre nos équipes nationales dans les meilleures conditions de préparation et jouer des tournois face à des clubs français afin de permettre de donner de la compétitivité aux joueurs algériens en prévision des prochaines échéances internationales.