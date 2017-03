Réagissez

Rabah Chebah, le président sortant de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), a été réélu, mardi soir, pour un second mandat (2017-2020) à la tête de l’instance, à l’issue de l’Assemblée générale élective (AGE) tenue au centre des fédérations sportives de Dély Ibrahim.

Elu avec 24 voix pour et 4 contre, et un seul bulletin nul sur 29 votants représentant les membres de l’AG ayant pris part à ces travaux, Rabah Chebah s’est retrouvé seul candidat à briguer le poste de président de la FALA, suite au retrait, au début des travaux de l’AGE, de son concurrent, Mehdi Mezaguer. Ce dernier a justifié son retrait en remettant en cause la composante de la commission de candidature. Lors de l’AGE, il a été également procédé à l’élection du bureau exécutif de la FALA, où sept membres ont été élus sur les 14 postulants en lice.