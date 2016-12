Faits saillants de l’atelier arbitrage en phase aller

Réagissez

Devenu accessible au vu de sa (large) couverture télévisée, l’arbitrage de l’élite demeure le seul côté visible de l’iceberg. Pour cela, beaucoup de faits saillants ont marqué son quotidien et sont à mettre en exergue. Un bilan réel doit tirer sa substance de l’action arbitrale où la pertinence du chiffre reste primordiale.

D’emblée, un chiffre retient l’attention : celui «divulgué» par le chairman du football et qui concerne 30 arbitres qui sont passés à la trappe. Précision : l’interview fut accordée à cinq journées de la fin de cette première phase. Ce qui donne en moyenne deux arbitres suspendus par journée. Cela a dû être contraignant pour la FAF, en dépit de l’effort colossal consenti, traduit par la multiplication des regroupements et le «ballet» de plusieurs personnalités étrangères appartenant au sifflet mondial appelées à la rescousse pour remédier ou, à la limite, diminuer la succession et la répétition des graves carences relevées et qui avaient suscité sur la place compétitive tant de scandales. Même avec ce précieux renfort, les erreurs d’arbitrage particulièrement avec ces «penaltys» tant revendiqués que contestés et «buts» litigieux ont été les points culminants.

Passant outre et sur le fond, une question s’impose avec persistance : a-t-on montré à ces experts FIFA, par un montage de séquences vidéo sans effacer les compromettantes actions, les véritables carences et dysfonctionnements relevés lors des différentes directions, pour qu’ils puissent cibler leurs interventions, leurs contributions, et à qui des différents corps devraient-ils apporter de concrètes et pratiques solutions à même de corriger la trajectoire de direction ? Au lieu de tirer le maximum et profiter du passage de ces sommités avérées dans l’arbitrage, on a préféré récolter d’occultes dividendes, car on a pris cette fâcheuse habitude de ne montrer à ceux qui viennent nous apporter leur grande expérience que la suffisance et le côté jardin.

Quant aux sanctions décidées par la FAF à l’encontre des arbitres «fautifs», en plus de son aspect sélectif, il y a eu un bond «inventif», car certaines erreurs d’appréciation confondues en fautes techniques ont connu étrangement une singulière interprétation sous un autre qualificatif. Naturellement, le tableau n’a pas été si noir pour les hommes en couleurs, car vers la fin de cette phase, et devant la cascade de suspensions des arbitres, on s’est rappelé que de jeunes sifflets de grade fédéral, ceux qui n’avaient pas de soutien ou tuteur, moisissaient dans la Division amateur et n’attendaient qu’un signal en guise de lueur pour se mettre en valeur. L’action du rajeunissement est à encourager et, plus, à privilégier. Notons enfin que pour certains internationaux, la fin de leur carrière n’a pas été «sifflée» de la même manière. Il y a eu ceux à qui on a tout toléré pour s’entretenir, en leur offrant le «loisir» de choisir pour se «convertir» et après un long et fructueux «vol», sur des «orientations» d’un aiguilleur aguerri de service, comment, et en toute sûreté, atterrir.