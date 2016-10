Réagissez

Ce soir à Blida, les supporters algériens doivent s'acheter une (bonne) conduite et s'abstenir de huer l'hymne national camerounais, comme une partie des supporters a la mauvaise habitude de le faire à chaque match officiel joué en Algérie.

Ce comportement inadmissible, choquant, irrespectueux à l'égard de l'adversaire doit cesser. Il porte un grave préjudice à l'Algérie et son image sur le continent. Rien ne peut justifier cette attitude anti-sportive, belliqueuse. Elle est intolérable et aux antipodes du sens de l'hospitalité des Algériens que nul ne peut nier ou contester. Pourtant, elle se manifeste à chaque sortie des verts en Algérie.

Toutes les sélections africaines qui ont vécu ces instants difficiles lors de leur passage au stade Mustapha Tchaker ne sont pas près d'oublier ce cauchemar qu'une partie des supporters algériens prend plaisir à infliger à nos hôtes. Cela témoigne de la faillite totale en matière de sensibilisation des supporters.

Toutes les parties qui réclament la paternité de la lutte contre la violence dans les stades et les actions de sensibilisation des supporters ont échoué dans ce domaine parce qu'elles n'ont pas tout fait ou peut-être n’ont rien fait pour rétablir l'image du supporter algérien. Aujourd'hui, à 20h25, au moment de l'exécution des hymnes nationaux Kassaman (Algérie) et le chant de ralliement (Cameroun), les supporters algériens ont le devoir d'être exemplaires, ne pas siffler l'hymne national du Cameroun ni huer ses joueurs.

Les officiels de la CAF et de la FIFA ont toujours mentionné dans leurs rapports ce comportement qui est devenu une nature chez des supporters algériens. Cette situation, dénoncée et décriée, perdure depuis des années parce que presque rien n'a été fait pour l'éradiquer. Les victoires ont fait oublier une chose importante et essentielle en sport : le respect de l'adversaire et le fair-play qui doivent prédominer sur tout autre considération.

Ce soir, lorsque les deux équipes et les arbitres fouleront le gazon du stade Mustapha Tchaker, ils seront précédés par six enfants qui déploieront une banderole FIFA avec le slogan «My game is fair-play». Ce sera le moment d'observer le silence pour écouter les deux hymnes nationaux... sans cri ni sifflet.