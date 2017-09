Réagissez

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, a décidé lors de la dernière réunion du BF d’impliquer davantage les membres de son bureau et du coup se décharger de certaines missions pour éviter de lui coller l’étiquette de vouloir monopoliser la gestion de la Fédération.

En effet, Zetchi a confié l’équipe nationale à une commission présidée par Bachir Ould Zmirli. Cette commission est composée en outre de Maouche, Medane, Bahloul et Gasmi. Le président de la FAF a également réinstallé Massoud Koussa à la tête de la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) pour la gestion de tout ce qui a trait à l’arbitrage, même si la désignation des arbitres pour les matches de championnat devrait rester sous la coupe de Mokhtar Amalou.



Réflexion sur le huis clos

La LFP a appelé le Bureau fédéral à engager une réflexion sur la révision des sanctions disciplinaires de manière à les rendre plus coercitives. Et pour encourager le fair-play et lutter contre la violence dans les stades, la LFP a instauré un prix mensuel récompensant le club et les supporters les plus exemplaires. Par ailleurs, le BF a appelé à réfléchir sur la possibilité de lever le huis clos et de le remplacer par une forte amende.