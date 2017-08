Réagissez

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, s’est réuni vendredi à Constantine avec les présidents des ligues de wilaya de l’Est et du Sud-Est du pays.

Le président de la fédération, entouré de quelques membres du bureau fédéral présents dans l’antique Cirta, a mis à profit cette rencontre pour assurer les présidents de ligue du soutien de l’instance fédérale dans tout ce qu’elles entreprendront dans l’intérêt du football et de son développement. Plus de 26 présidents de ligue étaient présents.

Selon l’un d’eux, «le président Zetchi a adopté le ton de la franchise. Il a demandé aux présidents de s’impliquer davantage dans les missions de développement du football et de ne pas se contenter de présenter des bilans en fin de saison». Prenant la parole, M. Gueddah, le président de la ligue de Skikda, a salué «le discours de la franchise prononcé par le président de la FAF et l’a assuré que les ligues ne ménageront aucun effort pour redresser la situation et améliorer le niveau du football amateur».

Ce football qui a longtemps été marginalisé dans l’action de la fédération, comme l’attestent les nombreux griefs enregistrés au cours des dernières semaines. Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, présent à Constantine dans le cadre du match Algérie-Libye (CHAN-2018), a rassuré la fédération en ce qui concerne l’accompagnement des ligues dans la résolution de leurs difficultés en matière de sièges à travers le fonds national de solidarité qui apportera sa pleine et entière contribution pour le règlement de ce problème qui se répercute sur le fonctionnement des ligues.

Enfin, tout le monde a salué les efforts déployés par la commission de coordination de ligue et plus particulièrement deux de ses membres, MM. Bahloul et Ghouti, qui sillonnent le pays pour être à l’écoute des ligues. Il va sans dire bien sûr que les présidents défaillants subiront le sort prévu par la loi et les règlements du football.