La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra une série de réunions avec les différentes ligues de football. Aujourd’hui, une première réunion aura lieu à l’hôtel El Mouahidine d’Oran avec les ligues régionales et de wilaya de la région ouest. Assisteront à cette réunion Amar Bahloul et Rachid Gasmi, membres du bureau fédéral et également membres de la Commission de coordination avec les ligues, ainsi que le secrétaire général de la FAF, Mohamed Saâd. Une deuxième réunion est prévue demain au Centre technique de Sidi Moussa avec les différentes ligues du Centre.