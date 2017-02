Réagissez

La Fédération algérienne de football (FAF) a communiqué la date de la tenue de son assemblée générale ordinaire sur son site internet. Elle est fixée au lundi 27 février à 10h au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger).

L’ordre du jour de cette assemblée portera sur le bilan moral et financier de l’exercice 2016 et le budget prévisionnel de l’année 2017, ainsi que l’élection de la commission de candidature pour les prochaines élections à la présidence de la FAF.

Tous les membres de l’assemblée générale sont invités et devront confirmer leur présence, ajoute le communiqué de la FAF.