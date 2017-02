FAF : L’AGO ce matin à Sidi Moussa

Réagissez

La Fédération algérienne de football (FAF) tiendra aujourd’hui (à 10h) au Centre technique de Sidi Moussa (Alger) son assemblée générale ordinaire (AGO). Les membres de l’assemblée générale vont débattre les bilans moral et financier de l’exercice 2016 et du mandat du président Mohamed Raouraoua. Au cours de cette AG, une commission de candidature sera installée pour recueillir les noms des postulants à la présidence et au bureau fédéral. Le dernier délai de dépôt de candidature est fixé pour le 12 mars. Reste à savoir si l’actuel président sera candidat à sa propre succession ou s’il va se retirer officiellement après les critiques acerbes qu’il a essuyées de la part de certains acteurs du football national