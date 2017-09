FAF : L’AAIF soutient Horr

Réagissez

L’Amicale des anciens internationaux de football (AAIF), que préside Ali Fergani, a exprimé, dans une déclaration, son soutien à l’ancien international Abdelkader Horr, dans le conflit qui l’oppose à Fodil Tikanouine. «Suite au conflit opposant Fodil Tikanouine, actuel DTN de la FAF, et l’ex-joueur international Abdelkader Horr, employé administratif au sein de cette dernière, l’Amicale, après avoir entendu les deux sus-nommés, prend fait et cause en faveur de Abdelkader Horr, qui, durant toute sa carrière footballistique, a été un joueur exemplaire de par son honnêteté et sa probité morale», indique l’AAIF avant d’ajouter : «L’Amicale est très surprise des accusations portées à l’encontre de M. Horr et récuse avec véhémence la manière violente et inappropriée employée par M. Tikanouine pour régler ce soi-disant conflit.» Pour l’AAIF, «dans ce genre de situation, une procédure disciplinaire conformément à la règlementation aurait été plus appropriée».