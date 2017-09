Réagissez

Le président de l’association Ouled El Houma, Abderrahmane Bergui, a rendu hommage à l’ancien joueur de football de l’ASO Chlef et de l’équipe nationale durant la période 1962 à 1964, Abdelkader Fadlaoui. Cette louable initiative s’inscrit dans le programme de l’association Ouled El Houma contre l’oubli et la marginalisation des anciens sportifs ayant rendu d’énormes services au sport algérien en général et au football en particulier. La cérémonie s’est déroulée à Chlef en présence d’anciens dirigeants et joueurs de l’ASO.