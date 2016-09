Réagissez

Le dossier du portier international Abdelkadir Salhi, sujet de...

Le dossier du portier international Abdelkadir Salhi, sujet de polémique entre la direction de l’ASO et de la CRL

Le président de la Chambre de résolution des litiges (CRL) de la FAF, Mohamed Fadene, a pris attache samedi avec la rédaction d’El Watan pour apporter des clarifications concernant la libération du gardien de l’ASO, Salhi, et répondre ainsi au président du club chelifien, Abdelkrim Medouar, qui l’a accusé de violation de la réglementation.

D’emblée, il a dénoncé les déclarations de Medouar qu’il rend responsable de cette situation. «Le joueur Salhi a été libéré en toute légalité et si Medouar a été débouté, il ne doit s’en prendre qu’à lui-même, pour avoir failli à ses obligations en vertu du contrat liant Salhi à la formation de Chlef, notamment son article 4 qui stipule clairement que le club doit verser les salaires chaque fin de mois.

Or, cette clause n’a jamais été respectée ni honorée par le président de l’ASO en ce qui concerne les cinq premiers mois de l’année en cours. Il n’a pu présenter les documents justifiant un quelconque versement des salaires en question dans les délais mentionnés dans ledit contrat. Au vu de cela, la Chambre de résolution des litiges de la FAF s’est prononcée en faveur de la libération du gardien Salhi de l’ASO, et ce, en totale conformité avec la réglementation en vigueur», a précisé Mohamed Fadene.

Par ailleurs, le président de la CRL s’est dit consterné par les propos de Medouar sur sa participation à l’AGE de l’ASO en 1997 et son départ de Chlef après avoir été élu au Parlement la même année. «Après avoir échoué dans l’affaire sus-citée, Medouar tente de trouver un bouc émissaire en inventant des histoires à dormir debout.

Je n’ai pas de revanche à prendre sur qui que ce soit, ni de compte à régler avec personne. Je n’ai pas fui ma wilaya d’origine (Chlef) que je visite souvent et si je me suis installé à Alger, c’est parce que j’ai eu à occuper des fonctions importantes au sein de l’APN et du Conseil constitutionnel. Contrairement à Medouar, tout le monde se rappelle à Chlef de mes interventions au Parlement concernant les préoccupations essentielles des citoyens de cette région», a encore souligné Mohamed Fadene.