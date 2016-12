Réagissez

Le huit fois vainqueur de la Coupe d’Algérie au même titre que l’USM Alger ou le MC Alger, le club de l’ES Sétif a passé sans encombre le stade des 16es de finale de la Coupe d’Algérie.

Il a battu, hier au stade Bologhine, le DRB Staouéli (6e palier) sur le score 5 à 0. Les réalisations des Noir et Blanc sont l’œuvre d’Amokrane (33’ et 46’), Djahnit (35’), Aït Ouamar (61’) et Bakir (83’). Au prochain tour, prévu le 27 et 28 décembre, l’Entente recevra à Sétif le vainqueur du match JS Saoura-ES Sétif. Six matchs sont au menu de cet après-midi avec le premier choc entre les deux clubs de la Ligue 1, à savoir l’USM Alger et le CA Batna.

Les Rouge et Noir vont tenter de profiter de l’avantage du terrain et du public pour se hisser au stade des 8es de finale de la Coupe d’Algérie. Le Chabab de Batna, qui alterne le bon et le moins bon en championnat, espère se refaire une santé dans cette compétition, bien que la mission des gars des Aurès s’annonce très compliquée.

Le MC Oran, l’une des formations en forme de la Ligue 1, se rendra à Chlef afin d’affronter le onze local. Les poulains de Omar Belatoui devront se méfier d’une équipe motivée et qui fera tout afin de les faire tomber et aussi se relancer en championnat. L’ouest du pays abritera l’autre sommet entre les deux clubs de la Ligue 2 avec le match MC Saïda – USM Blida.

Les Saïdis espèrent poursuivre leur aventure dans cette compétition, même si leurs adversaires ont des atouts en main. Certes, l’USMB vise l’accession, mais cela ne veut pas dire que la Coupe d’Algérie ne l’intéresse pas. Le détenteur du trophée, le MC Alger, la JS Kabylie et le pensionnaire de la Ligue 2, le CA Bordj Bou Arréridj, seront favoris, même s’ils devront évoluer en déplacement en affrontant le FC Frenda, le MB Rouissat et le CRB Hennaya.