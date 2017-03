Réagissez

L’assemblée générale élective de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) se tiendra cette matinée à l’Analj de Zéralda. Il y aura un seul candidat à la présidence de la FAA, en l’occurrence Hakim Dib.

Ce dernier, âgé de 57 ans, n’est pas inconnu au sein de la famille de l’athlétisme, puisqu’il a occupé le poste de vice-président de la FAA sous le mandat du président Ammar Bouras. Dib, qui a été à la tête de la ligue d’athlétisme de Tlemcen durant deux mandats, est devenu l’unique candidat suite au retrait de Yacine Louail. «Je serai élu pour rassembler et non détruire.

Cela est mon ambition. Il faut revenir au travail à la base dans tous les clubs du pays. Il faut s’atteler à régler les dettes de la FAA et trouver des sources de financement qui sont nécessaires pour le développement de notre discipline (athlétisme). J’ajoute qu’on va organiser un séminaire technique national pour changer les règlements généraux et techniques. Car ces derniers sont flous et causent beaucoup de problèmes», a déclaré Hakim Dib.