F A Tennis : Bras de fer Azzi - Bouabdellah

Lors de l’assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), tenue le 18 février dernier, le président de la section de tennis du club de Hydra (HAC), Azzi Tahar, a soulevé «un conflit d’intérêt» et interpelle le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, pour prendre les décisions qui s’imposent.

Le président du HAC apporte dans son exposé, remis au MJS et dont El Watan dispose d’une copie, certaines anomalies liées à la gestion de la discipline, entre autres, l’établissement de licences au club de Ben Aknoun sans que ce dernier dispose d’agrément où qu’il soit affilié à la Ligue. Ce dernier a participé aux compétitions nationales et il a été classé parmi les 20 meilleurs clubs. Le président du HAC, qui est également membre de l’assemblée générale, affirme en outre que «le bilan financier fait ressortir une dette au profit du Tennis club de Sidi Fredj qui est la propriété du président de la FAT sous prétexte qu’il offre (des courts de tennis, ndlr) gratuitement lors des compétitions». Selon lui, ceci est contraire à l’article 25 des statuts de la FAT. D’autres dettes ont été signalées lors du bilan financier et évoquées dans l’exposé remis au MJS, qui va sans doute examiner l’affaire dans les meilleurs délais. La question qui mérite d’être posée est : pourquoi Azzi a choisi ce moment précis pour intervenir, sachant qu’il est le concurrent direct à Bouabdellah au poste de président de la FAT.

Interrogé par nos soins, le président sortant, qui a été annoncé dans notre édition de jeudi inéligible, affirme qu’il est candidat à sa propre succession et que la Commission de candidature, installée jeudi, a retenu son dossier. Bouabdellah, qui affirme avoir bénéficié d’une subvention du MJS, il y a quatre mois, pour la réalisation de son programme, s’interroge sur les raisons qui poussent Azzi à parler de «conflit d’intérêt» alors qu’il lui échoit de porter l’affaire devant les tribunaux ? Notre interlocuteur a promis d’autres révélations après la réunion de la commission de candidature, prévue demain à 17h.