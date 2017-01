Evaluateurs d’arbitres, dernière roue de la charrette

Réagissez

Devant l’insistance des équipes d’arbitres de niveaux dépendant de la Fédération, particulièrement ceux de l’élite, et profitant de son cycle de formation tous azimuts, la CFA a improvisé un regroupement en appelant de toute urgence les évaluateurs libres d’engagement et ceux qui pouvaient répondre présent. Seulement voilà, une surprise de taille attendait les initiateurs de ce conclave dès l’arrivée des premiers séminaristes : à voix basse, ils se sont chuchotés la non-perception de leurs indemnités d’évaluateurs, et ce, depuis la saison passée. Ceux de connivence les ont calmés en leur promettant de faire le nécessaire auprès du chairman de la CFA qui est membre du BF.

Pourquoi avoir choisi ce moment (précis) de réclamation ? En les convoquant, personne des responsables de l’arbitrage ne pensait que le malaise chez certains corps avait atteint un degré de fournaise. Les chargés de défendre la cause de leurs collègues évaluateurs pour faire aboutir cette réclamation à qui de droit ont fait circuler la motion par leurs canaux habituels quand ils ont appris que la FAF (organe de payement) avait «emprunté» de son budget un montant (5 milliards de DA) pour souscrire à la politique de l’emprunt obligataire pour la croissance du pays. Pourtant, les arbitres et les commissaires de match (majoritairement présidents de Ligue) perçoivent périodiquement leurs «primes». Les évaluateurs contestataires (pour la plupart, ils ont des familles à charge, et pour certains, sans moyens de locomotion personnels, ils effectuent chaque semaine de longs déplacements en payant de leurs poches avec tout ce que cela suppose comme frais) et par le biais de leurs intermédiaires se sont (naïvement) rendus à l’évidence qu’ils ont «beaucoup» d’importance. Toute la famille du football sait que personne ne peut faire valoir son droit à l’indemnité pour la mission qu’il a effectuée sur ordre de la FAF/SG/CFA, au risque de se voir «limogé» ou même interdit de bouger.

A signaler qu’à l’issue de chaque stage effectué, durant la trêve, par les différentes équipes d’arbitres et lors du débat accordé pour aborder certains détails en rapport avec la prestation, ces derniers se sont (légitimement) demandé en posant avec acuité la problématique de l’évaluation et cette pertinente question récurrente de «qui évalue qui ?», faisant allusion au grade dans la hiérarchie de l’arbitrage et plus au «passé» de certains (traînant des casseroles) qui viennent chaque semaine les «examiner» avec sincère et juste raison ou se résigner à s’entendre réciter son oraison. Car de leurs notes dépendent leurs classements en fin de saison. Il s’avère finalement que depuis un certain temps, les évaluateurs compétents et honnêtes qui ne font pas la courbette ou s’écartent des basses manœuvres pour se procurer chez les arbitres «évalués» toutes sortes d’«emplettes» sont mis par les exécutants dociles et serviles à la base de la pyramide sur la sellette, par des plans macabres, et ont été sciemment dévalorisés ou plutôt considérés comme la dernière roue de la charrette. Et tant que sévira cette politique désuète…