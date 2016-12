Réagissez

Manchester United, verni, affrontera Saint-Etienne dans des 16es de finale de l’Europa League qui proposeront également des chocs entre prétendants au titre comme Villarreal - AS Rome ou encore entre Mönchengladbach et la Fiorentina, selon le tirage au sort effectué par l’UEFA hier à Nyon (Suisse).

Tirage au sort clément pour Manchester United et scènes de retrouvailles à suivre. Ce double choc contre Saint-Etienne sera en effet marqué par le grand retour de Zlatan Ibrahimovic en France dans un match de club depuis qu’il a quitté le Paris SG cet été, et surtout par le duel de la fratrie Pogba entre Paul, milieu de terrain de United et son frère Florentin, défenseur à Saint-Etienne. Les Red Devils, privés de Ligue des champions cette saison, vont à coup sûr jouer leur chance à fond dans la compétition pour sauver une saison mal embarquée.

Car malgré leur recrutement XXL, ils ont raté le début du championnat, seulement 6es du classement à 13 points du leader Chelsea, et semblent largués pour décrocher le titre cette saison en Angleterre. L’autre affiche de ces 16es de finale opposera la Roma à Villarreal. Les Romains, 2es de Serie A, ont une vraie carte à jouer cette saison pour décrocher cette C3. Mais face à la belle équipe de Villarreal, 4e de Liga l’an dernier, les coéquipiers de Francesco Totti devront faire attention.

Leurs compatriotes de la Fiorentina ont connu un sort similaire en tombant contre les Allemands de Mönchengladbach, 3es en phase de poule de Ligue des champions.

Parmi les autres favoris de la compétition, Tottenham, opposé à La Gantoise ; Lyon, qui affrontera l’AZ Alkmaar, ou encore le Zenit Saint-Pétersbourg, qui fera face à Anderlecht, ont hérité d’un tirage plus aisé et devraient poursuivre leur route s’ils évoluent à leur niveau. La confrontation entre le club israélien Hapoel Beer-Sheva et le club turc de Besiktas, endeuillé par un double attentat à proximité de son stade ce week-end, va poser de son côté des questions sur le plan sécuritaire. Les autres 16es de finale sont Athletic Bilbao - Apoel Nicosie, Legia Varsovie - Ajax Amsterdam, Astra Giurgiu - Genk, Ludogorets - FC Copenhague, Celta Vigo - Shakhtar Donetsk, Olympiakos - Osmanlispor, Rostov - Sparta Prague, Krasnodar - Fenerbahçe et PAOK Salonique - Schalke 04.