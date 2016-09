Réagissez

Manchester United et José Mourinho ont totalement raté leurs débuts en Europa League en chutant d’entrée jeudi sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam (1-0).

C’est une véritable sensation qu’a causée le Feyenoord en s’offrant les Red Devils du Special One, qui enregistrent une deuxième déconvenue en cinq jours après le derby perdu face aux frères ennemis de City (2-1), samedi à Old Trafford. Mourinho avait certes effectué huit changements par rapport au onze terrassé par les Citizens, laissant notamment au repos Zlatan Ibrahimovic. Mais ce nouveau revers fait tache pour un club qui a agité le marché des transferts cet été en s’offrant Paul Pogba pour 105 millions d’euros, un record, et «Mou» comme entraîneur.

Privé de Ligue des champions, ManU s’annonçait comme l’épouvantail de la C3. Il devra montrer un autre visage pour justifier son statut. Il peut pour l’instant se consoler dans ce groupe A avec le nul peu glorieux décroché in extremis sur le terrain de Zarya Louhansk par Fenerbahçe (1-1). Une autre surprise est venue de San Siro où l’Inter Milan a été battu par les Israéliens d’Hapoel Beer Sheva (2-0, groupe L). L’AS Rome, contraint au nul au Viktoria Plzen (1-1, groupe E), et la Fiorentina, incapable de vaincre Salonique (0-0, groupe J), ont été un peu plus heureux que leur homologue de la Série A.

Côté star italienne en exil, Mario Balotelli et Nice ont souffert devant la puissance de Schalke 04 et se sont logiquement inclinés (1-0), gâchant le retour du club français en Coupe d’Europe après 19 ans d’absence. Gros morceau de la Bundesliga, l’équipe de Gelsenkirchen a rarement été inquiétée par le coleader de la Ligue 1 et Super Mario n’a pas réussi grand-chose. Dans l’autre affrontement franco-allemand, St-Etienne a rendu une pâle copie à Mayence (1-1), pourtant loin de faire partie des cadors de la Bundesliga (groupe C).