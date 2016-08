Europa League : Les groupes connus

Réagissez

Manchester United, épouvantail de cette édition de l’Europa League avec ses stars Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba, sera dans un groupe A relevé, avec Fenerbahçe, Feyenoord et les Ukrainiens de Zorya Louhansk, lors de la phase de groupes de l’Europa League, selon le tirage au sort effectué hier à Monaco.

Les Red Devils, désormais entraînés par José Mourinho, retrouveront notamment leur ancien avant-centre Robin van Persie, qui joue à Fenerbahçe.

La phase de groupes se déroulera du 15 septembre au 8 décembre.

Constitution des groupes



Groupe A : Manchester United (Ang), Fenerbahçe (Tur), Feyenoord (P-B.), Zorya Luhansk (Ukr)

Groupe B : Olympiacos (Gre), APOEL (Cyp), Young Boys (Sui), Astana (Kaz)

Groupe C : Anderlecht (Bel), Saint-Etienne (Fra), Mayence (All), Qarabağ (Aze)

Groupe D : Zenit (Rus), AZ Alkmaar (P-B.), Maccabi Tel Aviv (Isr), Dundalk (Irl)

Groupe E : Viktoria Pilsen (Tch), Roma (Ita), Austria Vienne (Aut), Astra Giurgiu (Rou)

Groupe F : Athletic Club (Esp), Genk (Bel), Rapid Vienne (Aut), Sassuolo (Ita)

Groupe G : Ajax (P-B.), Standard Liège (Bel), Celta Vigo (Esp), Panathinaikos (Gre)

Groupe H : Shakhtar Donetsk (Ukr), Braga (Por), La Gantoise (Bel), Konyaspor (Tur)

Groupe I : Schalke (All), Salzbourg (Aut), Krasnodar (Rus), Nice (Fra)

Groupe J : Fixorentina (Ita), PAOK (Gre), Slovan Liberec (Tch), Qäbälä (Aze)

Groupe K : Internazionale Milano (Ita), Sparta Prague (Tch), Southampton (Ang), Hapoel Beer-Sheva (Isr)

Groupe L : Villarreal (Esp), Steaua Bucureşti (Rou), Zurich (Sui), Osmanlıspor (Tur).