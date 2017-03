Europa League : Encore facile pour Manchester United

Réagissez

Manchester United, le grand favori, a hérité d’un adversaire facile sur le papier en quarts de finale de l’Europa League avec Anderlecht, selon le tirage au sort effectué hier au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse).

Le club de José Mourinho aura l’avantage de recevoir lors du match retour le 20 avril, après l’aller en Belgique le 13. En 8e de finale, le technicien portugais avait râlé, car il avait hérité de Rostov, un club russe synonyme de long trajet en avion. Cette fois, il n’aura pas à se plaindre. Et sur le plan sportif, l’actuel leader du championnat belge ne semble pas disposer des armes pour rivaliser avec un club qui compte Zlatan Ibrahimovic et Paul Pogba dans ses rangs. Lyon, qui vient d’éliminer la Roma en 8e, aurait été d’un autre calibre. Ce sera d’ailleurs moins aisé pour l’OL, qui a tiré Besiktas. Et les compagnons d’Alexandre Lacazette devront gérer un match retour bouillant à Istanbul. Les autres affiches seront Ajax Amsterdam-Schalke et Celta Vigo-Genk. La finale est programmée le 24 mai à Solna (Suède). AFP

Tableau des quarts de finale



Anderlecht (Belgique) - Manchester United (Angleterre)

Celta Vigo (Espagne) - Genk (Belgique)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) - Schalke (Allemagne)

Lyon (France) - Besiktas (Turquie)