Europa League : Arsenal s’impose, l’Italie fait carton plein

Arsenal a renversé Cologne (3-1) dans une ambiance très chaude, tandis que les clubs italiens ont frappé fort, jeudi en ouverture de l’Europa League, avec les succès à l’extérieur de l’AC Milan et la Lazio, et celui de l’Atalanta Bergame sur l’Everton de Wayne Rooney (3-0). Arsenal a réussi son retour dans la petite Europe après 19 participations consécutives en C1.

Avec une équipe bis, afin de préparer le choc dominical à Chelsea, les Gunners ont surmonté l’ouverture du score de Cordoba après un dégagement raté du gardien Ospina (9’), avec des buts de Kolasinac (49’), Sanchez (67’) et Bellerin (82’). Le match a commencé avec une heure de retard, car les supporters allemands étaient environ 20 000, alors que seules 3000 places avaient été allouées à leur club, qui fêtait son grand retour sur la scène européenne. Il y a eu des heurts autour du stade, et quelques interpellations. Le Milan, auteur d’un gros recrutement cet été, se devait de redresser la barre après sa débâcle face à la Lazio Rome (4-1) en Serie A. Mission accomplie jeudi soir à la faveur d’une large victoire sur le terrain de l’Austria Vienne (5-1), avec notamment un triplé de la jeune recrue portugaise André Silva.

L’Atalanta aussi a marqué les esprits en ayant raison d’Everton, avec trois buts inscrits dès la première période, à Reggio Emilia. Rooney n’a pas montré grand-chose, hormis un joli lob au-dessus de la barre puis par une frappe sortie avec la jambe par le gardien adverse immédiatement après la pause. Malgré ses efforts pour aller chercher les ballons très bas, l’ancienne idole de Manchester United n’a jamais pesé et a été remplacée après une grosse heure de jeu. L’Atalanta fait la bonne opération du groupe E puisque Lyon, demi-finaliste de l’épreuve la saison dernière, a calé chez le modeste Apollon Limassol, en se faisant rejoindre dans le temps additionnel (1-1). La Lazio, elle, est allée s’imposer 3-2 aux Pays-Bas chez le Vitesse Arnhem, mais se classe juste derrière Nice, vainqueur 5-1 sur le terrain de Zulte Waregem avec notamment un but de Mario Balotelli.

Procédure disciplinaire ouverte contre Cologne et Arsenal par l’UEFA

L’UEFA a lancé une procédure disciplinaire contre le FC Cologne pour «perturbations dans le public» et contre Arsenal pour des «escaliers bloqués» dans le secteur des supporters allemands, a annoncé l’instance hier au lendemain du match d’Europa League entre les deux équipes en Angleterre. «Le cas sera étudié par le comité de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA le 21 septembre», précise l’instance sur son site internet. Cologne est aussi visé pour «utilisation d’engins pyrotechniques», «jets d’objets», et «dégradations» par ses supporters. Le coup d’envoi du match du Groupe H, remporté 3-1 par Arsenal, a dû être retardé d’une heure jeudi soir pour «raisons de sécurité», notamment à cause du nombre important de supporters allemands présents.

Selon la presse britannique, 20 000 supporteurs de Cologne avaient fait le déplacement à Londres alors que seulement 3000 places avaient été allouées au club visiteur. Des Allemands ont ainsi pu échapper au parcage visiteurs et se mélanger massivement à des supporteurs anglais, favorisant le risque de débordements. Plus tôt dans la journée, Arsenal avait annoncé sa décision de mener une enquête «sur les circonstances autour de la rencontre, en vue d’en tirer des leçons qui pourront servir à l’avenir». La police, qui a procédé à cinq interpellations, a reconnu traiter des «troubles de l’ordre» à l’intérieur du stade tandis qu’une vidéo prise par un supporter montrait sur la chaîne Sky Sports News des échauffourées dans les tribunes.