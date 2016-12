Eteindre le feu à l’approche des grands enjeux !

Réagissez

Pour n’avoir pas voulu céder certaines prérogatives d’influence sur la compétition et lâcher prise, certains présidents de Ligue ont mené «leurs» institutions vers une véritable crise.

Et après avoir été alertée par des voix courageuses de l’apparition et ensuite de la propagation de foyers de dissension au sein de certaines ligues de wilaya et de région — où des présidents ne veulent pas se rendre à l’évidence que certaines anciennes «prérogatives», particulièrement les «désignations» d’arbitres, ne sont plus de leur ressort — la FAF, par le biais de la CFA, a décidé d’organiser des stages au profit des directeurs techniques chargés de l’arbitrage. Il faut que la famille du football sache que certains présidents de Ligue ont fait et font tout pour que les commissions à «influence» directe sur la compétition soient et demeurent sous leur autorité. Déjà que certaines anciennes malsaines «manœuvres» déjà dénoncées et rendues publiques avaient suscité chez certains fossoyeurs une polémique après leur avoir causé un (grand) impact allergique, voilà que l’instance fédérale se voit obligée d’intervenir en convoquant les directeurs techniques pour calmer le jeu, aplanir les querelles et ensuite de leur dispenser un cursus didactique, bien avant qu’elles se compliquent.

Autre fait à savoir : les choix de ces directeurs techniques chargés de l’arbitrage et de tous ses aspects (formation, prise en charge physique et séances vidéo), que ce soit au niveau des wilayas ou des régions, ont été proposés et élaborés avec le consentement et la connivence locale, ce qui n’a pas empêcher l’éclosion de «bagarres» dans certaines ligues sous une trame de scandale, surtout que les choses se sont «gâtées» quand certains chairmen ont voulu exercer leur «pouvoir» en matière de désignation des arbitres de façon unilatérale. Pour les initiés, ce problème a de tout temps existé et est récurrent, car tournant autour de «prérogatives» dont certains présidents de Ligue ne veulent pas se dessaisir et ne sont pas prêts à admettre ; pour eux, l’éventualité d’en débattre n’est pas à l’ordre du jour.

Espérons enfin, pour mettre un terme à cette mauvaise animation, l’instance fédérale qui, faut-il le rappeler, voudrait certainement reprendre les choses en main, est animée ces derniers temps de bonne, voire de conciliante intention, fera tout pour régler ce contentieux en trouvant une rapide solution pour préparer dans la tranquillité l’importante échéance électorale qui attend la Fédération.