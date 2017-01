Et maintenant ?

Réagissez

Quelques instants après le coup de sifflet final de la rencontre Algérie - Tunisie (1-2), une information balancée par un dirigeant présent à Franceville faisait état de la convocation par le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, d’une assemblée générale extraordinaire de la FAF au mois de février prochain.

Cette information, bien sûr frappée du sceau de l’anonymat, vise un but précis : détourner le débat sur les raisons et les responsables de l’entrée ratée des Verts dans la CAN-2017 au Gabon. L’objectif de cette déclaration est de focaliser l’attention sur ce qui se passera dans quelques semaines et de dédouaner par la même la Fédération, le staff technique et les joueurs sur le ratage de la CAN-2017.

L’homme qui est derrière cette initiative est un spécialiste de la diversion et de la manipulation des journalistes. Il a toujours eu recours à ce procédé pour déstabiliser le sélectionneur et dédouaner ses commanditaires des échecs qu’ils font toujours porter aux autres. Cet individu a joué un grand rôle dans la déstabilisation de l’ancien sélectionneur Christian Gourcuff.

Alors que les joueurs étaient encore sous la douche après le match face à la Tunisie, il a dégainé le premier pour étouffer dans l’œuf toute tentative de situer les responsabilités dans cet échec. Pas totalement satisfait de sa manœuvre, il a rajouté une couche en informant ses canaux de la «volonté du président de quitter ses fonctions en mars prochain et de désigner X pour lui succéder».

Arrivés par effraction dans le football, avec la complicité des forces de régression et du pouvoir de l’argent, ces individus ont pris le football en otage avec la complicité des fossoyeurs du sport-roi, qui ont toujours adoubé leurs maîtres et qui leur mangent dans la main. L’avenir du football algérien ne doit pas être laissé entre les mains d’une horde d’opportunistes sans foi ni morale.

Si un changement doit intervenir, il ne doit jamais être l’œuvre de ceux qui ont conduit le football dans cette voie sans issue.Le bourreau ne doit jamais juger sa victime. La première tâche consiste à jeter dehors tous ceux qui ont contribué par leur silence complice à précipiter le football algérien dans le trou. L’assemblée générale doit s’acheter une nouvelle conduite, réhabiliter son honneur et s’éloigner définitivement de la soumission volontaire dictée par un objectif bassement lucratif. Plus que jamais le football algérien a besoin d’hommes intègres, engagés, désintéressés pour conduire les réformes dont a besoin le football.