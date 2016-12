NA Hussein Dey 1 – MO Béjaïa 0

Et de trois pour le Nasria

Réagissez

Le NAHD enchaîne avec un troisième succès de suite en...

Le NAHD enchaîne avec un troisième succès de suite en championnat



Stade 20 Août 55 (Alger)

Arbitres : Bessiri, Bourechou et Bouhassoun

But : Khiat (11’) NAHD

Averts : Gasmi (NAHD) - Yaya et Bentayeb (MOB)

NAHD : Doukha, Bouzidi (Benamara 80’), Khiat, Herida, Zeddam, Bendebka, El Orfi, Ouali, Ardji, Gasmi, Abid (Mokhtar 70’)

Entr. : Alain Michel

MOB : Rahmani, Benmelouka, Baouali, Lakhdari, Khadir, Salhi, Sidibe (Cheklam 51’), Ferhat, Yaya, Messadia, Athmani (Belkacemi 78’)

Entr. : Boussaada

Décidés à mettre à profit la réception de la lanterne rouge du championnat pour glaner trois nouveaux points, les attaquants du NAHD ont, dès l’entame du match, mis la pression sur la défense béjaouie qui a fini par céder, en encaissant un but juste avant le quart d’heure de jeu, œuvre du défenseur Khiat, dont la frappe a été déviée par un défenseur béjaoui trompant son portier. La domination du NAHD s’est poursuivie après cette ouverture du score, en l’absence de réaction des attaquants du MOB, et Ouali a raté de peu de doubler la marque (30’) par une frappe puissante, n’était la vigilance du portier Rahmani qui a détourné le cuir en corner. La seconde période n’a rien apporté de nouveau, malgré quelques occasions de part et d’autre, mais le score en restera là. Une victoire précieuse pour le NAHD qui intègre la première partie du tableau, en enchaînant avec un troisième succès de suite, au moment où ça se complique pour le MOB, toujours lanterne rouge avec seulement huit points..



T.A.S.