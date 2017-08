Réagissez

Le président Mustapha Lemouchi

Avant le coup d’envoi du Championnat du monde des U23 qui se déroule à partir d’aujourd’hui en Egypte et où l’Algérie est présente, le président de la Fédération algérienne de volley-ball, Mustapha Lemouchi, a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions liées à l’activité du volley-ball algérien.

Les sélections nationales seniors masculines et féminines ainsi que celle des U23 en garçons de volley-ball s’apprêtent à aborder des compétitions internationales. Comment vous, au niveau de la Fédération, voyez ces futures sorties ?

Il faut savoir d’abord que les seniors dames ont pris part au mois de juillet dernier au grand prix mondial avec les tournois du Cameroun, ainsi que celui du Venezuela. Les 8, 9 et 10 septembre prochain il y aura un tournoi qualificatif de la zone 1 seniors dames contre la Tunisie, à Béjaïa. Le vainqueur prendra part au Championnat d’Afrique au Cameroun. Il y aura également le Championnat d’Afrique des nations seniors hommes qui va se dérouler en Egypte. Ceci, en plus du Championnat du monde des U23 qui se déroule à partir d’aujourd’hui en Egypte.

Et qu’en est-il des objectifs pour ces différentes sélections ?

Pour ce qui est des U23 garçons, il faut savoir que ça sera notre toute première participation. On va essayer d’honorer le volley-ball algérien et essayer de réaliser les meilleurs résultats possibles, même si cela va être très difficile. Pour ce qui est des seniors dames et seniors hommes, ils ne sont pas à 100% de leur préparation, car les deux sélections sont restées de longs mois sans activité. Mais cela ne nous empêchera pas d’essayer de réaliser les meilleures participations possibles tout en tentant de décrocher une place qualificative au Championnat du monde.

Le profane dira que le volley algérien a beaucoup régressé ces dernières années. Est-ce que vous, au niveau de la Fédération algérienne de volley-ball, vous faites le même constat ?

Je serai peut-être plus sévère en disant que le volley-ball n’existe plus comme avant. Et ce constat n’est pas le mien. Beaucoup l’attestent vu que l’Algérie ne participe plus aux compétitions internationales comme auparavant. On tentera néanmoins d’y remédier en reprenant tout à zéro et surtout en insistant sur le travail.

On sait que les équipes nationales sont la vitrine de n’importe quel sport. Et pour avoir une équipe nationale de qualité, il faudrait avoir un championnat structuré et des équipes de qualité. Selon vous, que faudra-t-il faire pour qu’à l’avenir on puisse avoir une meilleure représentativité au niveau des sélections ?

Pour avoir un championnat de qualité, il faudra obligatoirement réduire le nombre de clubs. On ne peut pas avoir un championnat d’un bon niveau avec seize équipes et cela est valable pour les garçons comme pour les filles. On doit revoir aussi les règlements généraux, car pour l’heure ces derniers ne servent pas actuellement les intérêts des équipes nationales. Et la chose primordiale sur laquelle j’insiste beaucoup c’est qu’il faudrait que chaque fédération ait son propre centre de développement et de préparation. On ne peut pas continuer à préparer les équipes nationales dans les hôtels.

Vous avez déjà été président de la Fédération par la passé. Peut-on connaître votre ambition par rapport à votre nouveau mandat ?

Je voudrais bien pouvoir remettre le volley-ball algérien là où je l’avais laissé, c’est-à-dire au sommet de l’Afrique. On avait la meilleure équipe féminine d’Afrique et du monde arabe. Chez les hommes, on a été vice-champions d’Afrique à Tétouan et toutes les catégories se qualifiaient aux différents Championnats du monde.