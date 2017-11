ESS - PAC : Faux pas interdit pour l’Entente

Réagissez

Ne gagnant plus sur une pelouse dégradée, le champion sortant, qui collectionne ces derniers temps les scores de parité gratifiés le plus souvent par un zéro sur toute la ligne, ne va pas chômer cet après-midi. Il donnera en effet la réplique à la talentueuse formation du PAC, qui ne se soucie guère de l’identité de ses adversaires.

Les derniers résultats et prestations des Noir et Blanc font, le moins que l’on puisse dire, grincer des dents leur public, ne comprenant plus rien dans les spectacles offerts par les partenaires de Zeghba. Tout au long des différents matchs disputés à la maison ou en dehors de leurs bases, les Ententistes, qui ne manquent pourtant pas d’atouts à faire valoir, se sont distingués par d’innombrables ratages et déchets techniques. La venue du PAC qui a tout à gagner dans les débats, n’arrange pas les affaires des Ententistes éprouvant désormais du mal à prendre le dessus sur certains adversaires.

Le silence «assour-dissant» d’une attaque ne bénéficiant pas, faut-il le rappeler, de beaucoup de ballons, met son grain de sel. Le «jeûne» observé par Amokrane, Benayad, Chibane et Nadji qui vient de reprendre la compétition, après un congé de maladie qui aura duré plus de 5 mois, indispose le staff technique, qui se retrouve lui aussi dans une inconfortable position. Le manque de réalisme devant les bois adverses accentue la pression sur les Noir et Blanc qui fouleront la pelouse avec la peur au ventre et la crainte de mal faire. Ce paramètre risque de peser lourd sur les épaules du champion sortant, attendu au tournant par un public s’expliquant mal les récurrentes sorties de route.