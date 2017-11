ESS - JSK : L’attaque, un souci pour Madoui

Réagissez

N’ayant pas emballé grand monde, la parenthèse de la Supercoupe cuvée 2017 est non seulement fermée mais ne fera pas date. Auteurs d’un spectacle à la fois terne et insipide, les Sétifiens et les Belouzdadis ne vont pas dire le contraire. Collectionnant les sorties en dents de scie, le champion sortant n’arrive pas, depuis le début de l’exercice, à élever son jeu, à imposer son rythme, à dominer son vis-à-vis, à trouver le chemin des filets et à rassurer ses inconditionnels qui grincent des dents. Les trois dernières rencontres montrent clairement les insuffisances d’un onze ne trouvant pas, après neuf matchs officiels, la cohésion et la solution à une ligne d’attaque muette et instable. Les Amokrane, Chibane et Benayad, qui n’ont pas été aidés et soutenus, doivent bénéficier d’un moment d’adaptation comme on l’a fait avec un certain Ziaya qui a attendu 13 mois pour que son compteur buts se mette en marche.

Cela dit, les Noir et Blanc, qui ont tiré à blanc en fin de semaine dernière, vont reprendre des épreuves qui pèseront lourd lors du décompte final. Hasard du calendrier, les Sétifiens recevront cet après-midi, la JSK, conduite par de nouveaux commandants de bord, Hamid Sadmi et Jean-Yves Chay n’étant plus aux manettes. Le changement de pilotes peut jouer en faveur des Lions du Djurdjura ayant un statut, une histoire et un nom à défendre. Comptant pour la mise à jour de la 10e journée, ce rendez-vous ne sera pas simple pour les Sétifiens qui devront se méfier d’un guerrier blessé. Les choses s’annoncent difficiles pour l’Aigle noir, même si les cadres de l’équipe, à savoir Djabou, Nessakh et Ziti, seront présents pour le match et ne rejoindront la sélection nationale que mardi soir en prévision de la rencontre face au Nigeria. Le staff technique sétifien dispose néanmoins de pièces de rechange pour aligner le meilleur onze face à la JSK. Sur le plan administratif, la direction de l’Entente n’a toujours pas négocié le renouvellement des contrats de certains joueurs, comme Djabou et Djahnit, qui seront libres à la fin de l’année.