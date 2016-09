ESS – JSK : Du spectacle, s’il vous plaît !

Réagissez

ESS-JSK, un match qui promet

Pour redonner fière allure à leurs formations qui ont soufflé le chaud et le froid l’exercice dernier, Hannachi et Hamar ont cassé la tirelire à l’intersaison.



Les deux effectifs ont été fortement remodelés. Après les gros investissements consacrés, les ambitions sont revues à la hausse. Au grand bonheur des inconditionnels, qui ne parlent désormais que de la plus haute marche du podium. Le statut et l’histoire de ces machines à titres confortent les aspirations des uns et des autres. Ne manquant ni d’atouts ni d’arguments, Canaris et Ententistes, qui animeront l’énorme affiche de la 4e journée de Ligue 1, sont attendus au célèbre et vétuste chaudron. Lequel ne peut hélas plus répondre aux normes de la haute compétition.

Ainsi, l’ESS, qui a réalisé une bonne affaire à Médéa, et la JSK, qui a été obligée de partager les points avec une coriace formation de l’USMH, s’affronteront aujourd’hui dans une rencontre qui s’annonce âpre et équilibrée. Au grand bonheur des adeptes des grandes confrontations. Malgré leur dernier couac, les hommes de Mouassa, qui ont glané leurs trois premiers points de la saison à Alger (2e journée), sont très difficiles à jouer hors de Tizi Ouzou où ils ont été tenus en échec à deux reprises.

Intervenant après le nul concédé à domicile, le déplacement de Sétif est important pour les hommes de Mouassa qui fait lui aussi face à une terrible pression. Bien organisée à l’entrejeu et en défense — elle n’a pas encaissé le moindre but en trois sorties —, la JSK est un ogre. Avec son fort caractère, le onze kabyle peut à tout moment rebondir. Une formation qui sait défendre, construit comme il se doit ses attaques et est capable de créer des misères à son vis-à-vis.

Les Ententistes, qui montent en puissance, savent qu’ils auront fort à faire devant un adversaire qui affectionne les challenges. Les Ententistes, qui viennent de récupérer le latéral gauche Hachi, qui a broyé du noir des semaines durant, devront une fois de plus se passer des services d’Amada, convalescent. Soumis à un travail spécifique, Khenniche, qui n’a joué aucun match jusqu’à maintenant, n’est pas certain de prendre part à la confrontation, contrairement à l’ex-Canari Ziti. L’ex-défenseur de l’USMB, Badrane, qui a purgé une suspension d’un match, devrait reprendre sa place au niveau de l’axe de la défense et devra batailler dur face à de remuants attaquants kabyles.

Bref, le public qui se déplacera en nombre au 8 Mai 1945, qui affichera sans nul doute complet, est en droit de réclamer aux 22 acteurs une prestation aboutie, dépourvue de palabres, de contestation et d’anti-jeu. Bardés d’arguments à faire valoir, les deux formations sont attendues par les férus du beau jeu, ne réclamant ni plus ni moins que du spectacle des Canaris et des Ententistes qui n’ont pas le droit de décevoir.