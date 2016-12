ESS 4 - MOB 2 : Sétif déroule

Réagissez

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)

Arbitres : Abid Charef, Boulfelfel et Benamira

Averts : Bouchar (ESS), Khadir (MOB)

Buts : Hadouche (5’et 23’), Djabou (47’sp), Amokrane (65’) ESS - Messaadia (80’ et 90+3’) MOB



ESS : Khedairia, Ziti (Rebaï 79’), Hachi, Bouchar, Khenniche, Amada, Ait Ouamer, Djahnit (Saidi 84’), Amokrane, Hadouche (Bakir 68’), Djabou

Entr. : AmraniMOB : Rahmani, Khedir, Bencherifa, Lakhdari, Sidibé (Mouhli 69’), Yesli (Messaadia 54’), Benmelouka, Ferhat, Rahal, Belkacemi, Salhi (Athmani 54’)

Entr. : Bouzidi

L’importance de l’enjeu pousse les deux formations à entrer rapidement dans le vif du sujet. Ainsi, le Sétifien Haddouche ouvre la marque à la 5’. Les Ententistes aggravent la marque (23’) par le biais de Haddouche. De retour des vestiaires, Djabou (47’) est fauché à l’intérieur de la surface et l’arbitre siffle la faute. Le métronome sétifien bat l’infortuné Rahmani. Les Bougiotes encaissent un 4e but (65’) suite à une faute d’appréciation qui fait le bonheur d’Amokrane. Le MOB réussit à réduire la marque à dix minutes de la fin (80’) par Messaadia, qui marque un second but (84’).