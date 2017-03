ESS 3 - RCR 1 : L’Aigle noir s’est fait peur

Réagissez

L'ES Sétif poursuit son ascension

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)

Arbitres : Arab, Bioud et Hamlaoui

But : Ziti (49’), Tambang (61’) Ait Ouameur (65’) ESS — Zidane (10’) RCR

Averts. : Alleg (RCR)

ESS : Khedairia, Ziti, Lamri (Ibouzidan 46’), Badrane, Mellouli, Tembang, Amada (Ait Ouameur 53’), Djahnit, Bougaroua, Nadji (Bakir 84’), Djabou

Entr. : Madoui

RCR : Bousder, Meddahi (Tahar 74’), Remache (Messaoudi 70’), Zidane, Guebli, Moundji (Hellal 65’), Alleg, Harrouche, Derrag, Belmokhtar, Nemdil

Entr. : Bouakaz



Ne se souciant guère de l’identité de l’adversaire, le RCR, prend les choses en main, s’empare du cuir, profite des approximations des Noir et Blanc qui multiplient les fautes. Lesquelles font les affaires des partenaires de Zidane qui trouvent le chemin des filets (10’), suite à une autre bévue de la défense sétifienne, où l’on retrouve le vieux Mellouli, mal inspiré et hors coup. Paradoxalement, l’ouverture du score ne secoue pas les Ententistes qui trouveront du mal à imposer le jeu devant un Rapid omniprésent. Le faux casting du coach, qui a préféré titularisé Mellouli et Bougaroua, inactifs depuis des mois, a le moins qu’on puisse dire grillé le moteur d’une machine dépourvue de son carburateur, Aït Aoumeur laissé sur la touche.

Avec un Djabou en petite forme, un Nadji esseulé, et un jeu «statistique», le leader ne pouvait ni inquiéter son adversaire ni remettre les pendules à l’heure lors de la première mi-temps entièrement à l’avantage des visiteurs. Ces derniers avaient même la possibilité de tuer le match avant la pause-citron. Revenant sur le terrain avec de meilleures intentions, les locaux remettent égalisent à la 49’, suite à une bévue du gardien adverse. Le changement au tableau de marque donne une autre tournure à la partie qui s’anime. Il faut noter que l’incorporation de Aït Aoumeur à la place d’Amada, blessé a fait du bien à l’Entente qui arrive à prendre l’avantage (61’), avec l’aide de Remache qui détourne le tir de l’infatigable Tembang, égal à lui-même. Quatre minutes plus tard, le joker sétifien, à savoir Aït AÆoumeur qui profite d’un couloir vide, torpille le keeper des Vert et Blanc ne pouvant que constater les dégâts. Au grand bonheur des fans de l’équipe de Ain El Fouara.