Réagissez

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)

Arbitres : Abid Charef, Brahim et Gourari

Averts : Ziti, Bouchar (ESS) - Tobbal, Aggoune (JSS)

But : Aït Ouameur (11’), Djabou (75’ sp) ESS - Hamia (60’) Djallit (66’) JSS

ESS : Khairi, Ziti, Lamri, Badrane, Bouchar, Aït Ouameur, Tembang, Djahnit, Djabou, Amokrane (Boulemdaïs 99’), Amada (Bakir 66’)

Entr. : Zorgane

JSS : Louati, Tobbal, Aggoune (Hamia 51’), Bapidi, Maaziz, Bousmaha, Lagraâ, Bourdim, Zaïdi, Sayeh (Merbah 66’), Djallit

Entr. : Khouda

Sans attendre la fin du round d’observation les Noir et Blanc, qui prennent les commandes, trouvent le chemin des filets après seulement 10 minutes de jeu, par Aït Ouameur qui reprend de la tête un bon corner de Djabou. La présence de Louati n’a pas permis aux Ententistes de prendre le large. Les interventions du keeper ont conforté et rassuré les partenaires de l’ex-Sétifien Lagraâ, qui ont récupéré le cuir et avancé d’un cran. Acculés des minutes durant, les Ententistes vont dès lors opérer par de rapides et inefficaces contres. Les innombrables maladresses de Djahnit et Djabou, qui n’éprouvent pourtant aucun mal à atteindre la surface adverse, arrangent les affaires des Vert et Jaune très disciplinés tactiquement.

Ces derniers arrivent donc à tempérer l’ardeur des Noir et Blanc et bouclent le premier half avec un déficit d’un but. Mal inspirés, Amokrane et ses partenaires ne mettent pas à profit la fébrilité de la défense, sauvée à chaque fois par Louati bien positionné. Ne marquant pas, le onze ententiste laisse l’opportunité aux visiteurs d’égaliser et de prendre l’avantage par Hamia (60’) et Djallit (65’), qui profitent de mauvaises appréciations de la défense sétifienne qui tombe en deux occasions, illustrant le réalisme des hommes de Khouda. Soutenus par leur public, les Ententistes arrivent à remettre les pendules à l’heure sur un penalty bien exécuté par Djabou (75’) au four et au moulin. Les prolongations n’apportent aucun changement au tableau d’affichage. La série des tirs au but sourit à l’Entente sur le score de 7 à 6.