Stade du 8 Mai 1945

Arbitres : Saïdi, Ichiali et Zouaoui

Buts : Djabou (27’), Amokrane (43’) ESS

Averts: Rebiai, Zeghba (ESS). Bousmaha (JSS).

Expul. : Zaïdi (55’) JSS

ESS : Zeghba, Ziti (Aït Ouameur 67’), Haddouche, Badrane, Saad, Djabou, Djahnit (Chibane 77’), Sidhoum, Bakir (Aïboud 85’), Amokrane, Rebiai

Entr. : Madoui

JSS : Boukacem, Madani, Tiboutine, Bousmaha, Berka, Bourdim (Bellalem 55’), Yahia Cherif, Djallit (Saad 66’), Djemaoui (Zaidi 44’), Merbah

Entr. : Bouali

L’état piteux de la pelouse a empêché les vingt-deux acteurs d’évoluer à leur aise et gratifier le public gavé par les «caprices» du poteau du corner, obligeant le directeur de jeu à siffler deux temps morts à mettre sur le dos des responsables du stade n’ayant pas fait l’essentiel pour que la rencontre puisse se dérouler dans des conditions normales. En parlant de la confrontation, il y a lieu de souligner le réalisme des Ententistes, lesquels ont bien profité des fautes d’inattention de la défense et du gardien de la JSS. Ces derniers ont permis à Djabou de concrétiser une action individuelle (27’). La sortie hasardeuse de

Boukacem fait le bonheur d’Amokrane (43’) acceptant avec plaisir le cadeau des visiteurs. Mal inspirés, les gars de la Saoura pouvaient changer le cours durant la première période d’une rencontre qui n’a pas été les sommets. Mais Bourdim met hors du cadre le penalty obtenu suite à une faute de main de Saad. A la reprise des débats, le jeu se débride quelque peu, au bonheur du public sétifien qui se réjouit du ratage de Yahia cherif (59’) loupant un 2e penalty et privant son équipe de revenir dans le match caractérisé par des penaltys, de la contestation, un comportement indigne de Zaïdi et des déchets des Noir et Blanc ayant une fois de plus joué avec le feu.