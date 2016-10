ESS 2 - CAB 0 : Une victoire, sans plus

Réagissez

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)

Arbitres : Arab, Bioud et Hamlaoui

Buts : Djahnit (10’), Amokrane (85’) ESS

Averts. : Amada, Amokrane (ESS). Griche (CAB)

ESS : Khaïri, Ziti, Hachi, Badrane, Khenniche, Aït Ouamer (Rebaïa 87’), Djahnit, Haddouche (Lamri 77’), Amada, Boulemdaïs (Amokrane 64’), Djabou.

Entr. : Amrani

CAB : Belkarouche, Babouche, Griche, Zioueche, Bahloul (Attouche 14’), Hadj Aïssa, Djarboua, Mesfar (Aribi 60’), Kherbache (Talah 86’), Amrane, Djogma.

Entr. : Rouabah

Le derby de l’Est n’a pas été un modèle en termes de combativité et d’engagement. Hormis les réalisations de Djahnit (10’) et Amokrane (85’), le public n’a pas été, une fois de plus, emballé par la prestation des uns et des autres. Pis encore, les joueurs du CAB se sont illustrés par des contestations de décisions de l’arbitre, obligé d’emprunter le chemin de la «compensation» ayant faussé le cours de la première mi-temps marquée par la sortie prématurée de Bahloul. La reprise de l’empoignade se fait avec des visiteurs plus entreprenants. Les hommes de Rouabah se sont créés pas moins de trois actions dangereuses en trois minutes. L’inexplicable fléchissement dans l’entrejeu, le jeu individuel et le déficit physique des Noir et Blanc ont laissé le champ libre aux Batnéens libérés. Les choix tactiques de Amrani qui continue à faire confiance à des joueurs (Djabou et Haddouche) émoussés n’ont pas arrangé les affaires d’un Aigle noir inscrit aux abonnés absents.