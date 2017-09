ESS 1 - USB 0 : Biskra mal récompensé…

Réagissez

Djabou, auteur du but de la victoire sur penalty

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)



Arbitres : Arab, Bayoud et Benamira

But : Djabou (22’SP) ESS

Averts : Haddouche (77’), Benayad (89’) ESS

ESS : Zeghba, Ziti, Haddouche, Badrane, Saad, Rebiai, Ait Ouameur (Oumbambou 90’), Bakir (Aiboud 68’), Sidhoum, Amokrane (Benayad 75’), Djabou

Entr. : Madoui

USB : Cédric, Hamidi, Bencheikh (Berbache 84’), Mellouli, Djabou, Djoghma, Babakar (Hadji 61’), Abdallah Sy, Rachedi, Chaouti (Bouda 74’), Labani.

Entr. : Belatoui

Les retrouvailles entre Sétifiens et Biskris devant un public plus ou moins nombreux n’ont pas atteint les sommets durant le premier half. La période a été marquée par un jeu quelconque, un rythme lent notamment du côté des locaux en petite forme. Les innombrables bévues de l’arrière-garde sétifienne, dépassée, n’ont pas été exploitées par les attaquants adverses n’ayant éprouvé aucune difficulté à se présenter devant Zeghba sauvé par les maladresses de Babakar et Abdallah Sy. Lesquels pouvaient facilement remettre les pendules à l’heure et permettre à leur équipe de boucler cette période, sur une bonne note.

Réalisée sur une faute d’un défenseur biskri, l’ouverture du score (22’) sur penalty n’a pas stimulé les Ententistes qui ont, le moins qu’on puisse dire, joué avec le feu. Flairant le bon coup, les visiteurs jouant sans complexe reprennent les choses en main, accaparent le cuir, font souffrir leurs vis-à-vis dans un jour sans. Trahis par une aléatoire forme physique, les hommes de Belatoui éprouvent du mal à finir la multitude d’actions de but. Au grand regret de leurs fans qui ont sans doute décelé la progression de leurs protégés mal récompensés.