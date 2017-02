Réagissez

Stade du 8 Mai 1945

Arbitres : Bouslimani, Bourouba et Benbachir

Averts. : Khenniche, Djahnit (ESS), Ouchen (OM)

But : Djahnit (20’) ESS

ESS : Khedaîria, Ziti, Boutabba, Khenniche, Badrane, Tembang, Lamri (Rebiai 90’+2), Nadji (Amokrane 73’), Djahnit, Djabou, Bakir (Haddouche 65’)

Entr. : Madoui

OM : Lamraoui, Ouchen (Ouadah 70’), Laâmara (Sisalem 82’), Sadou, Boubakeur, Adadi, Gharbi, Boukhanchouche, Rachedi, Bouchiba, Zeroual (Herida 55’)

Entr. : Slimani

Plus entreprenants, les visiteurs prennent les choses en main et s’emparent du cuir, obligeant ainsi leurs adversaires non seulement à courir, mais à faucher le porteur du ballon. Evoluant timidement, les Noir et Blanc attendent la fin du round d’observation pour rentrer dans le match suivi par un public plus ou moins nombreux. Amour des couleurs oblige, les fans de l’OM ont malgré le froid qui sévit actuellement du côté de Aïn Fouara fait le déplacement. Et, contre toute attente, l’aigle noir n’ayant rien montré au préalable ouvre la marque par le biais de Djahnit (20’), lequel profite d’une mauvaise relance d’un défenseur olympien pour aller battre le gardien adverse. Le changement au score redistribue les cartes, débride quelque peu les débats marqués d’une part par les bourdes du duo Khenniche-Boutebba et une débauche d’énergie de l’autre. Les Ententistes, manquant cruellement de rythme, laissent le champ libre à leurs adversaires, trahis par l’absence d’un attaquant de métier. Subissant le jeu, les partenaires de Djabou sont soulagés par le coup de sifflet de l’arbitre mettant un terme à une quelconque première période. Titularisé à la place d’un Amokrane en verve, Nadji, resté loin des terrains des semaines durant, a freiné les nombreuses offensives de son équipe, s’illustrant une nouvelle fois par l’inefficacité devant les bois adverses. Bien en place, les hommes de Slimani donnent du fil à retordre aux locaux qui continuent à mettre à rude épreuve les nerfs de leurs fans. Le match s’est terminé finalement sur ce score d’un but à zéro en faveur des Sétifiens.