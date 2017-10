ESS 0 - OM 0 : Médéa à l’italienne…

Réagissez

Stade du 8 Mai 1945 (Sétif)



Arbitres : Boukouassa, Abane et Slimani

Averts : Rebiai (68’) ESS - Bouchiba, Baouche, Boubakeur, Bahi (OM)

Expul. : Motrani (90’) OM

ESS : Zeghba, Ziti, Nessakh, Saad, Rebai (Djahnit 70’), Sidhoum, Djabou, Chibane (Amokrane 65’), Hadouche, Bakir (Benayad 79’), Badrane

Entr. : Madoui

OM : Chiker, Bousselem, Benamar, Boubakeur Imad, Boubakeur Islam, Boucherit, Boudiba, Ezzamani (Motrani 73’), Younes (Messaadia 82’), Baouche (Bahi 73’)

Entr. : Slimani

Fidel à ses options défensives, le coach de Médéa qui a non seulement fermé le jeu mais refusé de jouer, refait le coup de Bologhine. Ainsi, le onze visiteur s’est cantonné dans sa surface, laissant le gros du travail à son gardien qui s’est illustré à maintes reprises. Devant le sempiternel scénario mettant en scène une attaque buttant sur un mur, le nombreux public qui a fait le déplacement a été, le moins qu’on puisse dire, incommodé par le piètre spectacle.

Fermant toutes les issues, les partenaires de l’ex-Ententiste Younes ont donné du fil à retordre aux Noir et Blanc. A la reprise des débats, Slimane a carrément opté pour le 4-5-1, laissant Younes Sofiane seul en pointe. L’approche a accentué les difficultés des Sétifiens qui ont raté deux occasions nettes, puisque Chibane (49’) et Ziti (56’) n’ont pas pu concrétiser d’actions franches. Bien en place, le onze visiteur a résisté et essayé de temps à autre de grignoter de précieuses secondes et calmer, le cas échéant, l’ardeur des Sétifiens.

La citadelle était bien gardée par Chiker qui a sauvé son équipe d’un naufrage. Jouant donc de malchance, les Ententistes n’ont pas été récompensés comme il se doit devant une formation bien regroupée. C’est sur un score vierge que le directeur de jeu a mis fin à des débats indignes de ces professionnels de pacotille.