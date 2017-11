ESS 0 - JSK 0 : L’Aigle noir dans ses petits souliers

Réagissez

Inexistants dans tous les domaines, les 22 joueurs n’ont à aucun moment pesé sur le scénario d’une partie terne et insipide.

Se contentant d’un semblant mouvement de balle au niveau du milieu, les errements des deux équipes n’ont pas échappé au nombreux public qui a défié le froid sibérien sévissant actuellement du côté de la capitale des Hauts Plateaux. Se distinguant par de nombreux accrochages dignes des grands catcheurs, les acteurs n’ont pas beaucoup inquiété les deux gardiens contraints eux aussi à ingurgiter le désolant spectacle.

Venus à Sétif pour se refaire une santé et prendre le nouveau départ prôné par les repreneurs du club, les Canaris ont évolué en bloc, ne laissant aucun espace aux Noir et Blanc trouvant la manie de rééditer les dernières prestations pointées du doigt dans nos précédentes éditions. Cherchant l’exploit individuel, les Ententistes, qui oublient que le foot est un sport collectif, butent sur un onze kabyle décidé à rentrer à la maison avec au moins le point annonciateur du déclic attendu et réclamé par ses inconditionnels qui ont fait le déplacement en nombre. Les changements opérés par le staff technique ayant incorporé Djabou, le revenant en équipe nationale version Madjer , n’a pas donné le résultat escompté au grand dam des fans ententistes s’expliquant mal la «transparence» de leur team, passant non seulement à côté de son sujet mais perdant deux nouveaux points à domicile, où il est une nouvelle fois tenu en échec.