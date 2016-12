Espérant être honoré, il se retrouve arrêté !

Réagissez

Je suis allé à Saïda pour organiser un gala de boxe pour le 11 décembre 2016 avec la ligue locale. Tout est fin prêt (affiches, réservations…).

A l’hôtel, quand j’ai présenté mes papiers, j’ai été arrêté car un mandat d’amener a été émis à mon encontre, la veille», nous communique, durant son transfert, par téléphone, Guenif Mohamed, le «faiseur de champions».

«Je suis derrière quatre championnats du monde, trois championnats intercontinentaux, trois championnats d’Afrique, plus de 70 galas internationaux, j’ai été élu à deux reprises meilleur manager de l’année (2003 et 2013), meilleur représentant WBC, IBF et UBO, je suis actuellement sollicité pour être le manager de Abdelhafid Benchebla (champion de monde WSB), de Ilyès Abbadi (moyens) et de Chouaïb Bouloudinet (N°4 mondial APB) ! J’ai été malade pendant une longue durée, je m’attendais à être honoré, félicité par les autorités de mon pays…Voilà que je me retrouve acheminé de Saïda, Mascara, Relizane, Chlef… vers Blida, comme un malfrat», dit-il amèrement. «J’ai travaillé, pendant une période avec Inerga, je me chargeais de la cantine de cette filiale de Sonelgaz.

Depuis 2006, aucune opération n’a été effectuée, mon registre du commerce faisant foi. C’est ce même registre, qui n’est plus actif depuis cette date, qui m’a valu ce mandat d’amener. J’ai perdu énormément d’argent dans des opérations que j’ai effectuées pour l’Etat (exemple : dans le cadre de la campagne électorale de 2009, on m’a envoyé à Lyon pour organiser un gala pour cette cause.

Ce fut un succès ! J’ai tout payé avec mes propres deniers, avec l’espoir d’être remboursé à mon retour, jusqu’à présent je n’ai rien reçu ! Même chose pour le gala MG 2010, où j’ai dû tout payer encore une fois, vendant maison et voiture !)». Mohamed Guenif conclut sur un ton plein de reproches : «Quand c’est vous qui devez quelque chose à l’Etat, on ne vous oublie pas! On met en branle la machine judiciaire et on vous retrouve où que vous soyez ! Mais quand c’est l’Etat (ou un organisme fort) qui vous doit de l’argent, vous risquez de ne jamais en voir la couleur ! Je demande qu’on me restitue ce qu’on me doit avant de m’interroger sur une dette (discutable) que ces retards ont (peut-être) causée !»