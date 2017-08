Espagne - Real Madrid: Cristiano Ronaldo suspendu cinq matches

Réagissez

Le Madrilène Cristiano Ronaldo a été suspendu cinq matches suite à son exclusion controversée lors du match aller de Supercoupe d'Espagne remporté 3-1 dimanche par le Real à Barcelone, a annoncé lundi la fédération espagnole (RFEF).

L'attaquant portugais, qui encourait jusqu'à 12 matches d'absence, est suspendu une rencontre pour son exclusion, la dixième de sa carrière, et quatre autres pour avoir légèrement poussé l'arbitre "en signe de désapprobation", précise le juge de compétition de la RFEF dans sa décision.

Ronaldo avait reçu un second carton jaune à la 82e minute pour une chute dans la surface adverse sous la pression de Samuel Umtiti, considérée comme une simulation par l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea. Un peu plus tôt, le quadruple Ballon d'Or avait été averti pour avoir célébré son but en enlevant son maillot.

Le buteur-vedette du Real devrait ainsi rater, en plus du match retour mercredi au stade Santiago-Bernabeu contre le Barça, les rencontres de championnat contre le Deportivo La Corogne, Valence, Levante et la Real Sociedad. Le Real Madrid, qui avait fait appel du second carton jaune mais a vu sa demande rejetée par le juge de compétition de la RFEF, a dix jours pour faire appel de la sanction.

Selon le règlement de la RFEF, les actes de "violence légère" envers les arbitres sont passibles d'une suspension de quatre à douze rencontres, mais c'est souvent la sanction la plus légère qui est prononcée dans des cas similaires.