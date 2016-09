Espagne : L’Atletico et le Real Madrid privés de recrutement

Deux des clubs les plus puissants et performants d’Europe, le Real, tenant de la Ligue des champions, et l’Atletico Madrid, finaliste, seront privés de recrutement lors des deux prochains marchés des transferts de janvier et août 2017, a confirmé la Fifa jeudi.

Les deux clubs madrilènes, adversaires en mai dernier en finale de la Ligue des champions, avaient été sanctionnés le 14 janvier dernier d’une interdiction de recruter pendant deux marchés successifs pour des infractions dans les transferts de joueurs mineurs, à l’instar du FC Barcelone, sanctionné en 2014. La commission d’appel de la Fifa a décidé jeudi de «rejeter les appels déposés» par les deux clubs espagnols et de «confirmer les décisions rendues par la commission de discipline dans les deux affaires concernant la protection des joueurs mineurs», a indiqué l’instance suprême du foot. De ce fait, les deux clubs se voient infliger «une interdiction d’engager de nouveaux joueurs lors des deux prochaines périodes de transfert», a ajouté la Fifa. Il leur faudrait donc attendre janvier 2018 avant de pouvoir recruter à nouveau. De plus, l’Atletico et le Real Madrid ont écopé d’une amende, respectivement de 900 000 francs suisses (822 000 euros) et 360 000 francs suisses (328 000 euros) et disposent de «90 jours pour régulariser la situation de tous les joueurs mineurs concernés». Le TAS avait confirmé pour Barcelone Le Real Madrid a immédiatement annoncé qu’il allait saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS), plus haute juridiction sportive basée à Lausanne (Suisse). L’Atletico a également indiqué qu’il allait engager un tel recours. «Le club regrette cette décision profondément injuste et contraire aux principes élémentaires du droit pénal», a estimé le Real dans un communiqué, tandis que son rival a déclaré «ne pas être d’accord» avec cette décision, sur son site internet officiel. Le club va «saisir le TAS pour faire annuler cette décision avec la confiance absolue en une décision favorable», a ajouté le Real précisant qu’il allait solliciter une procédure d’urgence. Les deux clubs condamnés en première instance en janvier avaient obtenu une suspension de cette décision dans l’attente de l’appel et ont donc pu recruter cet été. L’Atletico a notamment fait signer l’attaquant français Kevin Gameiro (ex-Séville) pour environ 32 millions d’euros. De son côté, le Real Madrid a simplement racheté Alvaro Morata cet été à la Juventus de Turin pour 30 millions d’euros, bien loin des dépenses somptuaires des saisons précédentes avec les achats de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale ou encore James Rodriguez. Le Barça, sanctionné pour les mêmes motifs, avait lui-même demandé et obtenu de la Fifa une mesure suspensive au moment de sa sanction en avril 2014, ce qui lui avait permis de recruter l’été suivant. Mais la sanction avait été confirmée en août par la commission d’appel. Puis ensuite par le TAS, ce qui avait provoqué le limogeage du directeur sportif Andoni Zubizarreta. Ces sanctions d’interdiction de mercato résultent de la participation de joueurs mineurs à des compétitions pour le compte de l’Atletico (entre 2007 et 2014) et du Real (entre 2005 et 2014). La Fifa interdit aux clubs le recrutement de mineurs étrangers (limite abaissée à 16 ans pour les Européens), sauf à remplir certaines conditions.



AFP