Réagissez

Le FC Barcelone, actuel détenteur de la Coupe du Roi, va affronter Murcie (3e division) le 25 octobre à l’occasion des 16es de finale de cette compétition, alors que son rival de toujours, le Real Madrid, sera également opposé à un club de 3e division, en l’occurrence la formation de la périphérie madrilène de Fuenlabrada.

Les deux équipes des divisions inférieures recevront leurs prestigieux adversaires à domicile. L’Atlético Madrid, demi-finaliste la saison dernière, se rendra à Elche (3e div.). Quant à Séville, elle entrera en compétition face à Carthagène (3e div.). Les rencontres aller se disputeront entre les 24 et 26 octobre et les matchs retour entre les 28 et 30 novembre. Tirage au sort des 16es de finale de la Coupe du Roi d’Espagne : Carthagène (3e division) - FC Séville Elche (3e D) ; Atlético Madrid - Real Murcie (3e D) ; FC Barcelone - Fuenlabrada (3e D) ; Real Madrid - Formentera (3e D) ; Athletic Bilbao - Lleida Esportiu (3e D) ; Real Sociedad - Ponferradina (3e D) ; Villarreal Real - Saragosse ; Valence Numancia - Malaga ; Valladolid - Leganés Cadix ; Betis Séville - Tenerife ; Espanyol Barcelone - Getafe ; Alavés Deportivo La Corogne - Las Palmas Gérone ; Levante Eibar - Celta Vigo.