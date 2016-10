Espagne - 7e journée : Griezmann et Gameiro envoient l’Atletico en tête

Réagissez

L’Atletico Madrid a pris la tête du championnat d’Espagne dans l’attente des matches du leader Real Madrid et du FC Barcelone en allant s’imposer à Valence (2-0) grâce à deux buts signés du duo français Griezmann-Gameiro, hier, lors de la 7e journée. Antoine Griezmann, seul en tête du classement des buteurs après sa 6e réalisation en Liga cette saison, a ouvert la marque à la 63e minute après une passe décisive de Kevin Gameiro.

L’attaquant français s’est ainsi rattrapé de son penalty manqué de la 43e minute. Gameiro a conclu la domination madrilène en doublant la mise dans le temps additionnel (90’+3).

Sous le regard du nouvel entraîneur valencien, l’Italien Cesare Prandelli, qui prendra en main l’équipe à partir de lundi, le gardien local Diego Alves s’est illustré en arrêtant deux penalties tirés par Griezmann et Gabi pour porter son total à 22 pénalties arrêtés pour 23 penalties encaissés en Liga. Grâce à cette 4e victoire, l’Atletico continue sur la lancée de son succès de prestige en Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0) pour totaliser 15 points, soit un de plus que le Real, qui reçoit Eibar dans l’après-midi. Le FC Séville, vainqueur d’Alaves (2-1) samedi soir, occupe la 3e place, à égalité de points avec les hommes de Zinedine Zidane, tandis que le FC Barcelone est 4e, à un point, avant son match à Celta Vigo, en clôture de cette journée.

Antoine Griezman, qui avait aussi manqué un penalty face au Bayern en C1, en est à quatre face-à-face avec un gardien ratés sur six tentatives pour l’Atletico.