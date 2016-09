Réagissez

Chaud devant ! Intercalée en semaine, la 5e journée du championnat d’Espagne promet des affiches bouillantes comme le derby entre le Séville FC et le Betis ce soir (20h GMT) ou bien le choc entre FC Barcelone et Atletico Madrid demain.

Une rivalité plus que centenaire oppose en Andalousie Sevillistas et Beticos, qui s’affrontent aujourd’hui au stade Sanchez-Pizjuan pour la première fois cette saison. La passion est toujours au rendez-vous de cette affiche sévillane, notamment du fait de l’antagonisme politique très marqué de certains groupes de supporters des deux clubs : les Biris du Séville FC sont d’extrême gauche, les Supporters Sur du Betis d’extrême droite.

A domicile, le Séville FC (8 pts), quintuple vainqueur de l’Europa League, aura le statut de favori face au Real Betis Balompié (5 pts), qui n’a plus battu son voisin en Liga depuis 2012. Mercredi, place à un classique beaucoup plus récent du championnat espagnol, mais tout aussi palpitant: Barcelone (9 pts) reçoit l’Atletico (8 pts) pour tenter de suivre le rythme du Real Madrid (12 pts), actuellement seul en tête. Dans cette confrontation devenue ces dernières saisons comme un second clasico Barcelone-Madrid, il y aura de la revanche dans l’air : les Catalans avaient été éliminés par les Colchoneros au printemps dernier en quarts de finale de la Ligue des champions (2-1, 0-2).

Quant au Real Madrid, entraîné par Zinédine Zidane, il aura une opportunité historique avec la réception mer-credide Villarreal. Le club merengue a enchaîné dimanche contre l’Espanyol (2-0) sa 16e victoire consécutive en Liga, égalant le record espagnol établi par le Barça de Pep Guardiola (2010-2011). Et l’équipe de Zidane peut désormais l’effacer en cas de 17e succès demain.