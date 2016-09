Espagne (4e journée) : Le Barça se régale à Leganes

Réagissez

Messi et Suarez, les buteurs du match face à Leganes

Avec un doublé de Lionel Messi, le FC Barcelone s’est offert un festin de buts à Leganes (5-1) hier pour la 4e journée du championnat d’Espagne, rejoignant en tête du classement le Real Madrid, qui joue aujourd’hui.

A l’heure du déjeuner, le Barça n’a fait qu’une bouchée du modeste club de la banlieue madrilène, nouveau venu en Liga : Messi (15’ et 55’ sur penalty) a montré la voie avant que Neymar n’apporte sa contribution (44’). Et Luis Suarez, double passeur décisif pour ses deux compères d’attaque, a lui aussi marqué (31’) pour s’installer en tête du classement des buteurs de la Liga avec Messi et l’attaquant du Betis Séville, Ruben Castro (4 buts chacun). Rafinha (64’), d’une frappe en lucarne, a alourdi le score et Gabriel a sauvé l’honneur de Leganes d’un coup franc magistral (80’). Au classement provisoire, voilà les Catalans (9 pts) revenus à hauteur du Real de Zinédine Zidane, qui a l’opportunité de reprendre le large aujourd’hui en cas de succès sur le terrain de l’Espanyol Barcelone (18h45 GMT).

Une semaine après sa défaite surprise (2-1) contre le Deportivo Alaves, autre club promu, le Barça semble avoir pleinement retrouvé ses esprits. Le festival offensif réussi mardi en Ligue des champions contre le Celtic Glasgow (7-0) a permis de ramener le calme et le trio d’attaque «MSN» (Messi-Suarez-Neymar), ménagé à tort contre Alaves, a fait le reste. A plusieurs égards, le Barça avançait pourtant dans l’inconnu hier. D’abord, le club catalan découvrait les charmes d’un coup d’envoi à 13h locales (11h GMT), un horaire inhabituel inauguré cette saison en Liga à l’intention du public asiatique.

Ensuite, le club catalan se rendait pour la toute première fois de son histoire sur la pelouse de Leganes, néophyte en 1re division espagnole. Enfin, dans le cadre de ses habituelles rotations, l’entraîneur blaugrana, Luis Enrique, avait tenté d’aligner une innovante défense à trois, avec Javier Mascherano, Gerard Piqué et le jeune Français Samuel Umtiti, impeccable hier. Pour une première, les Barcelonais ont été chaudement reçus dans le petit stade de Butarque (11 000 places) : pendant tout le match, les Pepineros ont tenté de les prendre à la gorge par un pressing très haut. Une stratégie ambitieuse mais suicidaire pour le Lega, qui a laissé dans son dos un boulevard pour les attaquants catalans. Après un premier quart d’heure étouffant, le Barça a fini par trouver la faille grâce à son inévitable trident offensif «MSN», qui a dévoré les espaces en contre-attaque. Sur l’ouverture du score, Suarez a déboulé sur la droite et servi Messi, qui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond (15’). Ensuite, les rôles se sont inversés et c’est l’Argentin qui a décalé l’Uruguayen (31’). Et comme Neymar ne voulait pas être en reste, c’est «Lucho» qui a offert le 3-0 au Brésilien (44’). Bref, la vitesse des trois Sud-Américains a fait beaucoup de dégâts, comme quand Neymar s’est présenté seul devant le gardien, contraignant un défenseur à le retenir irrégulièrement. Le penalty a été transformé par Messi (55’), soit le 5e but de l’Argentin, toutes compétitions confondues, en l’espace de quatre jours. Le quintuple Ballon d’or aurait même pu réussir un triplé, si sa frappe n’avait pas trouvé le poteau (63’). Mais Rafinha, d’un tir splendide du gauche, a expédié le ballon en lucarne (64’) dans la foulée pour clore le festin catalan.