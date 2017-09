Réagissez

Lionel Messi a illuminé les débuts d’Ousmane Dembélé. Auteur d’un triplé dans le derby contre l’Espanyol (5-0), l’Argentin a placé samedi le FC Barcelone en tête du championnat d’Espagne et facilité l’intégration du jeune ailier français, passeur décisif pour sa grande première au Camp Nou. On disait le Barça au bord de la crise, mais le quintuple Ballon d’or a chassé les mauvaises ondes avec son coup du chapeau (26’, 35’, 67’), même si son premier but est entaché d’un hors-jeu. Après une tête de Gerard Piqué sur corner (87’), Dembélé, entré en jeu pour la dernière demi-heure, a offert le cinquième but à Luis Suarez d’une passe rasante (90’). «Je me suis senti bien, j’ai eu de bonnes sensations, dans un super stade avec un super public. C’est une belle victoire», s’est réjoui le Français au micro de la chaîne du club. La journée n’aurait pas pu être meilleure pour le Barça (1er, 9 pts), qui est la seule équipe à trois victoires en trois journées avec la Real Sociedad, vainqueur de La Corogne, hier sur le score de 4 à 2. Car dans le même temps, le Real Madrid, apathique, a concédé contre Levante (1-1) son deuxième match nul consécutif et pointe déjà à quatre longueurs (5 pts), au même titre que l’Atletico Madrid, freiné à Valence (0-0). Ce carton plein du Barça vient apaiser un peu un club gagné par la morosité, entre le départ retentissant de Neymar au PSG, un mercato raté et une direction sous le feu des critiques.

Messi, nouveau meilleur buteur de Liga (5 buts), a montré la voie avec son triplé, alors que l’Espanyol, menaçant, avait trouvé le poteau (43’). Du coup, l’Argentin a grandement facilité la première de Dembélé, devenu cet été le troisième joueur le plus cher de l’histoire avec un transfert à 105 M euros (+42 M euros de bonus). Entré en jeu alors que le score était acquis (68’), l’attaquant de 20 ans a été chaudement applaudi par Camp Nou, désireux de voir à l’œuvre le remplaçant annoncé de Neymar. L’ex-joueur de Dortmund s’est positionné au poste d’ailier droit. Il a réussi quelques belles accélérations (72’, 74’) mais a aussi manqué d’automatismes. «Dembouz» a néanmoins délivré sa première passe décisive en Liga : un ballon ajusté dans la course de Suarez (90’). Et à la fin du match, le Français a pu recevoir l’accolade du «Roi Leo», en signe d’adoubement. «Je l’ai trouvé bon, avec de l’aplomb, tentant des choses», a commenté l’entraîneur blaugrana Ernesto Valverde. «C’est un joueur sur lequel nous fondons beaucoup d’espoirs, un attaquant qui peut nous apporter beaucoup. Mais ce n’est qu’un premier pas.»

Le Real endormi

Si Messi et Dembélé ont brillé à Barcelone, Cristiano Ronaldo manque cruellement au Real Madrid. Suspendu jusqu’au 20 septembre en Liga pour avoir bousculé un arbitre, le Portugais était absent samedi au stade Bernabeu et l’équipe de Zinédine Zidane continue d’avancer au ralenti, deux semaines après un autre nul contre Valence (2-2). Endormi à l’heure de la sieste avec un onze très remanié, le Real a encaissé un but évitable signé Ivi après une touche (12’). S’ils ont égalisé par Lucas Vazquez sur corner (36’), les Madrilènes ont ensuite buté sur la défense, perdant en outre leur latéral brésilien Marcelo, expulsé pour un coup de pied sur un adversaire (89’). Et Toni Kroos a trouvé le poteau dans le temps additionnel... «Ce sont des moments qui font partie d’une saison, il faut juste essayer de changer ça», a souligné Zidane, assurant n’être «pas inquiet». Toutefois, la blessure à une cuisse de Karim Benzema (28’), probablement indisponible au moins un mois, n’arrange pas les affaires du double champion d’Europe en titre avant de débuter mercredi contre l’Apoel Nicosie la défense de ses couronnes... Mais en Ligue des champions, la suspension de Ronaldo ne s’applique pas, et le retour du quadruple Ballon d’or fera beaucoup de bien aux Madrilènes.