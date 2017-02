Réagissez

Le Barça comptera encore une fois sur son MSN face à Alaves

Avant son affiche européenne à Paris mardi, le FC Barcelone défie Alaves aujourd’hui en championnat d’Espagne pour une répétition générale de la finale de Coupe du Roi prévue fin mai. Et le fauteuil de leader du Real Madrid semble à portée de main.

Ultimes essais avant PSG-Barça

Alors que l’hymne de la Ligue des champions va retentir à nouveau, le Barça dispose d’une dernière occasion de répéter ses gammes aujourd’hui sur le terrain du Deportivo Alaves lors de la 22e journée de Liga (16h15). Il y a un monde d’écart entre l’ogre catalan et le modeste promu basque, mais les deux équipes ont conquis cette semaine leur billet pour la finale de la Coupe du Roi 2017, qui les opposera le week-end du 28 mai.

Du coup, le match d’aujourd’hui au stade de Mendizorroza a des airs de round d’observation entre les deux finalistes. Pour le Barça, l’écueil serait de se relâcher entre un choc éprouvant contre l’Atletico Madrid mardi dernier en demi-finale retour de Coupe (1-1) et une affiche alléchante face au Paris SG mardi prochain en huitième aller de C1. «Les joueurs ne sont pas des machines, ils ont besoin de récupérer dans le calendrier atroce qui est le nôtre», soulignait cette semaine l’entraîneur barcelonais Luis Enrique.

S’il a perdu sur blessure le défenseur argentin Javier Mascherano, le technicien devrait relancer aujourd’hui dans l’équipe titulaire ses indispensables milieux Andres Iniesta et Sergio Busquets, afin qu’ils reprennent le rythme avant Paris. Pour le reste, on devrait voir reconstitué le trio offensif «MSN» (Messi-Suarez-Neymar), dont deux des membres sont co-meilleurs buteurs de Liga : Lionel Messi et Luis Suarez comptent chacun 16 buts. Le Barça (2e, 45 pts) peut en tout cas frapper un grand coup cet après-midi : s’il gagne ou fait match nul à Vitoria, il dépassera provisoirement le Real Madrid (1er, 46 pts), qui compte deux matches en moins et joue en soirée.

Le Real repart en tournée

Au repos forcé depuis deux semaines, le leader madrilène va enfin regoûter à la compétition ce soir à Pampelune sur le terrain de la lanterne rouge Osasuna (20h45). Le report le week-end dernier du match Celta-Real pour raisons climatiques, à l’origine d’une interminable polémique en Espagne, a eu pour effet de fragiliser la première place de l’équipe de Zinédine Zidane. Et les Madrilènes, désormais sous la menace du Barça au classement, ont perdu toute marge de sécurité avant un mois de février riche en déplacements périlleux. Après Pampelune, le Real recevra Naples mercredi en Ligue des champions, puis l’Espanyol Barcelone le 18 février en Liga.

Et le club merengue enchaînera ensuite avec un match en retard à Valence le 22 février, puis une visite à Villarreal le 26. La bonne nouvelle pour «ZZ», c’est le retour en forme de plusieurs joueurs convalescents comme Luka Modric, Pepe, Marcelo ou James Rodriguez. La mauvaise, c’est le Real n’a gagné qu’un seul de ses six derniers déplacements au stade El Sadar en Liga (2 défaites, trois nuls, 1 victoire). Bref, battre Osasuna ne sera pas une partie de plaisir. «Nous sommes leaders et il faut le démontrer à chaque match», a résumé Zidane le week-end dernier.

Il y a foule au pied du podium

Derrière le duo Real-Barça en tête, plusieurs équipes postulent aux troisième et quatrième places, qualificatives pour la Ligue des champions. Séville (3e, 43 pts) semble stagner depuis deux matches, une dynamique à modifier d’urgence avant d’affronter Leicester en C1 le 22 février. Problème : les Sévillans se déplacent dimanche à Las Palmas, où l’équipe canarienne est invaincue cette saison en Liga. Derrière eux, l’Atletico Madrid est à la lutte avec la Real Sociedad au classement avant de recevoir demain soir le Celta Vigo dans un duel entre demi-finalistes malheureux de la Coupe. Quant à Villarreal, il accueille demain Malaga.

